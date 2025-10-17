Milano 17:06
41.822 -1,30%
Nasdaq 17:06
24.661 +0,01%
Dow Jones 17:06
46.044 +0,20%
Londra 17:06
9.359 -0,81%
Francoforte 17:04
23.871 -1,65%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,29 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,29 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,29 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```