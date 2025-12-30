Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:05
25.501 -0,09%
Dow Jones 18:05
48.338 -0,26%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,54 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 27,54 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,54 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```