New York: balza in avanti Workday

fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta

Nasdaq 100

Workday

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,63%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 230,5 USD con tetto rappresentato dall'area 235,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 227,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)