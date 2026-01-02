New York: in calo Workday

fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta

Workday

Nasdaq 100

Workday

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,48% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 204,2 USD. Prima resistenza a 212,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 201.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)