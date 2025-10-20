New York: movimento negativo per Jabil

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che presenta una flessione del 3,47%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Jabil
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,17%, rispetto a +2,68% dell'indice del basket statunitense
).
La situazione di medio periodo di Jabil
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 208,2 USD. Supporto visto a quota 198,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 217,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)