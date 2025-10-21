Analisi Tecnica: EUR/USD del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un timido -0,12%.
Si indebolisce il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 1,1633, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 1,1674. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 1,162.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)