Milano 13:29
42.808 +0,98%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:29
9.433 +0,31%
Francoforte 13:29
24.312 +0,22%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,56 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,56 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,56 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```