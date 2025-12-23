Milano
15:36
44.640
+0,10%
Nasdaq
15:36
25.489
+0,11%
Dow Jones
15:36
48.274
-0,18%
Londra
15:36
9.874
+0,09%
Francoforte
15:36
24.329
+0,18%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 27,44 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 27,44 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
23 dicembre 2025 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,44 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 27,1 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 27,21 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 29,61 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 26,96 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Argomenti trattati
Gas
(105)
·
Amsterdam
(28)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,03%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 28,32 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 27,26 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 28,22 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 28,66 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 28,29 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 26,86 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto