Milano
13:20
42.791
+0,94%
Nasdaq
20-ott
25.141
0,00%
Dow Jones
20-ott
46.707
+1,12%
Londra
13:20
9.432
+0,31%
Francoforte
13:20
24.307
+0,20%
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 13.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 56,97 dollari alle 11:30
Petrolio a 56,97 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2025 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 56,97 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 62,32 dollari alle 08:30
Petrolio a 61,53 dollari alle 15:40
Petrolio a 61,41 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,57 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+0,81%
Altre notizie
Petrolio a 62,64 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,38 dollari alle 15:40
Petrolio a 61,9 dollari alle 11:30
Petrolio a 61,49 dollari alle 08:30
Petrolio a 61,39 dollari alle 15:40
Petrolio a 61,31 dollari alle 11:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto