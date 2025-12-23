Milano
15:37
44.635
+0,09%
Nasdaq
15:37
25.488
+0,10%
Dow Jones
15:37
48.268
-0,20%
Londra
15:37
9.876
+0,10%
Francoforte
15:37
24.327
+0,18%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.54
Petrolio a 57,89 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
23 dicembre 2025 - 08.30
Prezzo del greggio Wti a 57,89 dollari per barile alle 08:30.
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto