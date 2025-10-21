Milano 13:30
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:30
9.433 +0,31%
Francoforte 13:30
24.312 +0,22%

Petrolio a 57,11 dollari alle 08:30

Petrolio a 57,11 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 57,11 dollari per barile alle 08:30.
