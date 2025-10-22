Milano 17:21
42.231 -0,98%
Nasdaq 17:21
24.932 -0,77%
Dow Jones 17:21
46.810 -0,24%
Londra 17:21
9.530 +1,09%
Francoforte 17:21
24.158 -0,71%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,09 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,09 euro/MWH alle 15:40.
