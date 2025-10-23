Milano 13:33
42.472 +0,62%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:33
9.576 +0,64%
Francoforte 13:33
24.149 -0,01%

Cambi: euro a 0,8688 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8688 sterline alle 11:30
Euro a 0,8688 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
```