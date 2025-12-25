Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Cambi: euro a 0,8715 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 0,8715 sulla sterlina inglese alle 15:41.
