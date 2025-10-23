Milano 15:53
42.386 +0,42%
Nasdaq 15:53
25.002 +0,49%
Dow Jones 15:53
46.690 +0,21%
Londra 15:53
9.581 +0,70%
Francoforte 15:53
24.170 +0,08%

Cambi: euro a 0,87 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,87 sterline alle 15:41
Euro a 0,87 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```