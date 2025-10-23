Milano 15:54
42.377 +0,40%
Nasdaq 15:54
24.999 +0,48%
Dow Jones 15:54
46.660 +0,15%
Londra 15:54
9.581 +0,69%
Francoforte 15:54
24.158 +0,03%

Cambi: euro a 177,145 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 177,145 sullo yen alle 15:41.
