Milano 13:36
42.454 +0,58%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:36
9.574 +0,62%
Francoforte 13:36
24.142 -0,04%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,77 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```