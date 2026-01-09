Milano 13:42
45.681 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:42
10.098 +0,53%
Francoforte 13:42
25.226 +0,39%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,08 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 28,08 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,08 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```