Milano 15:53
42.437 +0,13%
Nasdaq 15:53
25.332 +0,94%
Dow Jones 15:53
47.129 +0,84%
Londra 15:53
9.600 +0,22%
Francoforte 15:52
24.222 +0,06%

Cambi: euro a 0,872 sterline alle 15:41

Euro a 0,872 sulla sterlina inglese alle 15:41.
