Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:00
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Cambi: euro a 0,8778 sterline alle 19:30

Euro a 0,8778 sulla sterlina inglese alle 19:30.
