Madrid: balza in avanti MAPFRE

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società che opera nel settore delle assicurazioni
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MAPFRE
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di MAPFRE
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,079 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,021. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,137.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)