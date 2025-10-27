Madrid: balza in avanti MAPFRE

società spagnola che opera nel mercato assicurativo

Ibex 35

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,079 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,021. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,137.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)