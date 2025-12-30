Milano 12:47
44.883 +1,01%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:48
9.911 +0,45%
Francoforte 12:48
24.468 +0,48%

Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS
Balza in avanti l'istituto di Rocca Salimbeni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.
Condividi
```