Milano 16:42
42.907 +0,99%
Nasdaq 16:42
25.755 +1,57%
Dow Jones 16:42
47.461 +0,54%
Londra 16:42
9.636 -0,10%
Francoforte 16:42
24.248 +0,03%

Piazza Affari: balza in avanti doValue

Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, con una variazione percentuale del 2,51%.
