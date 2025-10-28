Milano 17:35
Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/10/2025

Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,1662. Supporto a 1,1628. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,1696.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
