Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,1634. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,1661. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1688.


