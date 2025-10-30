Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Discesa moderata per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 29 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1589, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1636. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1574.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)