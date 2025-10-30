Milano 10:01
43.076 -0,38%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:01
9.709 -0,48%
Francoforte 10:01
24.183 +0,24%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Discesa moderata per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 29 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1589, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1636. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1574.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```