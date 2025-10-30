New York: risultato positivo per Biogen

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia biotecnologica americana
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.
L'andamento di Biogen
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Biogen
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 157,6 USD. Primo supporto visto a 141,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 131,4.
