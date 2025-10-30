Milano 17:35
New York: risultato positivo per Biogen

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia biotecnologica americana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.

L'andamento di Biogen nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Biogen, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 157,6 USD. Primo supporto visto a 141,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 131,4.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
