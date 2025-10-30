Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:25
25.915 -0,79%
Dow Jones 18:25
47.782 +0,32%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Petrolio a 60,2 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,2 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 60,2 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```