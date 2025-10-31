Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 19:22
25.869 +0,52%
Dow Jones 19:22
47.555 +0,07%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Cambi: euro a 0,8774 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8774 sterline alle 19:30
Euro a 0,8774 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
```