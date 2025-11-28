Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno

Risiko bancario 2025: piccolo glossario terminologico

TERMINE SIGNIFICATO Acquisizione Quando una società o banca ne compra un’altra Azioni proprie Azioni di una società o banca detenute dalla stessa e utilizzabili per incentivi o operazioni straordinarie Cambio di controllo Situazione in cui un nuovo azionista diventa il soggetto dominante (solitamente oltre il 50% dei voti) Credito deteriorato Prestiti che non vengono rimborsati regolarmente e che incidono sulla solidità della banca Delisting Uscita di una società dalla Borsa: le sue azioni non sono più negoziate sul mercato pubblico Fusione Quando due società o banche si uniscono per formare un nuovo soggetto o per incorporazione Golden power Poteri speciali del governo per bloccare o condizionare acquisizioni considerate strategiche (ad esempio, su banche, energia, telecomunicazioni) Governance Struttura di gestione e controllo della società o banca: consiglio di amministrazione, comitati, direttive operative OPA (Offerta pubblica di acquisto) Offerta rivolta agli azionisti in cui si pagano le azioni con un corrispettivo prevalentemente in denaro per acquisire una partecipazione OPS (Offerta pubblica di scambio) Offerta rivolta agli azionisti in cui si scambiano azioni invece di pagare in denaro OPAS (Offerta pubblica di acquisto e scambio) Offerta rivolta agli azionisti in cui si pagano le azioni in contanti e/o con altre azioni per acquisire una partecipazione Partecipazione rilevante Quota azionaria che garantisce al detentore una influenza sulla governance Piani LTI Piani di incentivazione a lungo termine per manager, spesso basati su azioni o bonus legati a risultati Sell-out Procedura che consente agli azionisti rimasti di vendere le proprie azioni al nuovo azionista di maggioranza quando questo supera una certa soglia di partecipazione Wealth management Attività di gestione e consulenza finanziaria per clienti con patrimoni medio-alti

Risiko bancario 2025: cosa è successo quest’anno?

Unicredit-Banco BPM: la prima tessera del domino che cade

Unicredit

Commerzbank

Banco BPM

Entra in scena MPS e sposta gli equilibri

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

Cadono anche le altre tessere del domino

Banca Generali

BPER

Banca Popolare di Sondrio

Banca Ifis

Le principali operazioni bancarie del 2025





DATA OFFERENTE SOCIETÀ TARGET TIPO DESCRIZIONE Luglio – settembre 2025 MPS Mediobanca OPS L’operazione ha portato MPS a superare la soglia di controllo su Mediobanca. Con il cambio di controllo sono scattati i meccanismi interni di gestione della governance e dei piani di incentivazione: Mediobanca ha chiuso anticipatamente diversi piani LTI e ha regolato circa 6,1 milioni di azioni proprie in contanti. Ora è in corso il percorso verso l’integrazione industriale, che richiederà mesi di pianificazione. Luglio-Agosto 2025 Mediobanca Banca Generali OPS È stata la contromossa di Mediobanca in risposta all’offerta di MPS. L’operazione puntava a rafforzare il presidio nel wealth management. Tuttavia, l’operazione non ha ottenuto il supporto necessario tra gli azionisti ed è decaduta. Non sono in corso passi operativi. 27 giugno 2025 Banca Ifis Illimity Bank OPAS L’operazione ha portato Banca Ifis a superare dapprima l’84% del capitale di illimity nella fase principale dell’offerta (27 giugno 2025), per poi salire a circa 92,5% dopo la riapertura dei termini (11 luglio 2025) e infine oltre il 95% in seguito alla procedura di sell-out, con conseguente delisting a settembre 2025. Di fatto è stato completato il passaggio di controllo. L’integrazione operativa è in corso e prevede una razionalizzazione graduale delle attività, con particolare attenzione ai segmenti di credito alle imprese e servizi digitali specializzati. 11-12 luglio 2025 BPER Banca Popolare di Sondrio OPS BPER ha acquisito circa l'80% di Popolare di Sondrio, assumendone la direzione strategica. L’operazione consolida la presenza territoriale di BPER nel Nord Italia. È ora in corso l’integrazione delle strutture e della rete di filiali, con probabile razionalizzazione della presenza in aree sovrapposte. 22 luglio 2025

(ritiro OPS) Unicredit Banco BPM OPS Unicredit, che a novembre 2024 aveva lanciato un'offerta per acquisire Banco BPM, si è trovata costretta a ritirare l'OPS nel mese di luglio, poiché l’operazione è stata bloccata prima dalla vigilanza e poi dal Governo tramite il golden power. 2025 (annuncio e primi passaggi autorizzativi) Erste Group Santander Bank Polska Acquisizione (M&A) Operazione in corso nell’Europa centro-orientale. Erste mira a espandere la propria presenza sul mercato polacco, puntando a raggiungere una massa critica superiore e ritagliarsi un posto tra i principali istituti retail locali. Sono in corso le valutazioni e le autorizzazioni regolamentari. 2025 (annuncio e attesa approvazioni) Groupe BPCE Novo Banco (Portogallo) Acquisizione (M&A) Operazione che rientra nel più ampio consolidamento bancario europeo. L’obiettivo di BPCE è rafforzare la presenza in Portogallo e ottimizzare la dimensione commerciale e distributiva. L’operazione è annunciata, ma ancora in fase autorizzativa. 2025 (offerta annunciata e in attesa di autorizzazioni) AIK Banca (Serbia) Addiko Bank AG (Austria e Paesi balcanici) OPA cross-border Operazione transfrontaliera che punta a creare un gruppo bancario con presenza integrata nei Balcani. Addiko opera in più Paesi dell’Europa sud-orientale, e l’ingresso di AIK consoliderebbe una piattaforma regionale orientata a clienti retail e PMI. L’offerta è stata annunciata e resta in fase di valutazione da parte delle autorità di vigilanza nazionali ed europee.



Come cambia la struttura del sistema bancario e cosa cambia per cittadini e imprese





Cosa succederà nel 2026?

Nel linguaggio comune si usa l’espressioneper descrivere una: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di partecipazioni e possibili contromosse eseguite sulla base di precise strategie industriali. Come nel celebre gioco da tavolo, una mossa ne provoca un’altra e ogni attore deve reagire per non perdere posizione.Questaè il risultato di unainiziata dopo le crisi bancarie e del debito sovrano degli anni 2010, proseguita con la pulizia dei bilanci da crediti deteriorati e completata negli ultimi anni con unapatrimoniale. In parallelo, l’aumento dei tassi d’interesse ha temporaneamente migliorato i margini di molte banche, senza però crearestrutturale. Da qui l’esigenza di espandere la dimensione, aumentare le sinergie, rafforzare la capacità d’investimento tecnologico e presidiare segmenti a più alta redditività, quali ad esempio il wealth management e l’assicurativo.Per comprendere la fase attuale, occorre tornare alleUn primo segnale arriva da, che acquista una partecipazione significativa (poco al di sotto del 30%) in, una delle principali banche tedesche. Si tratta di una mossa che guarda oltre i confini nazionali e richiama l’idea, più volte evocata ma quasi mai realizzata, di un campione bancario europeo.Poco dopo, sempre Unicredit, prova a rilevareattraverso un’offerta pubblica di scambio. L’operazione, però, si blocca: prima lo Stato esercita il golden power per valutare gli effetti sulla sicurezza nazionale, poi interviene l’autorità di mercato (Consob), che sospende l'OPS. A nulla servono i ricorsi della banca al TAR e alla Commissione europea. Il 22 luglio 2025 Unicredit ritira l’offerta.Il tentativo di Unicredit su BPM agisce come innesco e le altre banche non restano a guardare.La mossa successiva è quella di, che lancia un’offerta pubblica di scambio con l’obiettivo di acquisire. L’operazione è strategica poiché Piazzetta Cuccia è uno snodo molto importante per il risparmio gestito e, indirettamente, per il settore assicurativo, grazie alla sua partecipazione in Generali Assicurazioni.Dopo mesi di analisi, comunicazioni al mercato e discussioni pubbliche, l’offerta passa: l’11 settembre 2025 viene certificato il. Si tratta di un passaggio storico: MPS, che per anni è stata al centro di salvataggi e ricapitalizzazioni, di una nazionalizzazione durante la crisi finanziaria, seguita da una successiva privatizzazione per tranche da parte del MEF, diventa ora protagonista del consolidamento bancario nazionale.Prendiamoci ora un momento per approfondire cosa significa concretamente un cambio di controllo. Esso avviene quando un Istituto viene acquisito, cambiano le quote azionarie, la governance, le priorità strategiche, talvolta anche gli incentivi interni. Nel caso di Mediobanca, il passaggio di controllo ha comportato una: parliamo di oltre 6 milioni di azioni convertite in denaro, per un controvalore di circa 122 milioni di euro.Nel tentativo di, il conto economico del trimestre di Mediobanca mostra ricavi sostanzialmente stabili, ma 45 milioni dii legati al risiko.Davanti al tentativo di acquisizione, Mediobanca valuta una propria mossa di difesa: un’operazione pubblica di scambio su, asset chiave nel segmento del wealth management.L’operazione viene analizzata, discussa e tecnicamente preparata, ma la proposta è stata bocciata dai soci il 21 agosto ed è decaduta.Nel frattempo, un altro fronte si muove:rafforza la propria presenza territoriale acquisendo, con una quota che alla fine supera l'80% del capitale. L’operazione non ha il peso simbolico delle grandi mosse su Mediobanca o BPM, ma è strategicamente rilevante perchée conferma una tendenza precisa: la crescita della dimensione degli istituti di fascia intermedia.A latere, anche il settore delle banche specializzate si muove:acquisisce oltre il 95% die ne effettua il delisting, portando all'ulteriore concentrazione nel segmento del credito alle imprese e dei servizi finanziari non tradizionali.Tutti questi movimenti portano inevitabilmente a. Cosa significa, in pratica? Nei primi nove mesi del 2025 sono stati, una tendenza che è destinata ad aumentare con l’avanzare delle integrazioni.La riduzione dellanon è da vedere come un segnale di debolezza, ma come un cambio di abitudini, determinato dall’, dall’ottimizzazione dei costi e da un riequilibrio territoriale.C’è tuttavia il: alcuni territori, in particolare aree interne e zone montane, rischiano di diventare meno serviti.Chi invece pensa alla tenuta del proprio conto corrente o al mutuo sottoscritto, non deve temere nulla: tutte le, tutela dei risparmi e solidità dell’intero sistema.Qualora le integrazioni dovessero funzionare, dovrebbero emergerenel medio termine, riconducibili a una maggiore solidità patrimoniale del gruppo, a una migliore capacità di investimento tecnologico, all’offerta diResta però daprincipali: come detto, lanei comuni più piccoli, e poi la, soprattutto in un mercato dove cresce il peso del risparmio gestito.Il risiko bancario del 2025, più che una fase conclusa. Le operazioni già avviate richiederanno mesi di integrazione, piani industriali e scelte organizzative.non dovrebbe registrare nuovi colpi di scena, ma potrebbe caratterizzarsi come, in cui si rendono operative le mosse avviate nel 2025.In questa fase le banche dovrebbero effettuareche risulteranno poco visibili all’esterno, ma che risulteranno determinanti per capire se un’operazione di acquisizione crea valore oppure no: dal dialogo tradiverse all’uniformazione delle, dalladi filiali all’integrazione delle funzioni commerciali, passando ovviamente anche per laIn Europa è possibile che alcune acquisizioni transfrontaliere, già annunciate, si finalizzino nel corso del 2026, ma la maggior parte delle operazioni probabilmente resterà domestica, ovvero all’interno di ciascun Paese.A ogni modo, le banche dovrebbero puntare a ridisegnare il modello di business, spostando l’attenzione dall’intermediazione pura (prestiti e raccolta), come consulenza finanziaria, gestione del risparmio e assicurazioni, senza contare gli investimenti in tecnologia, specialmente su intelligenza artificiale, sicurezza informatica e gestione avanzata dei dati.