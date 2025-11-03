Milano 15:57
Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,1509. Prima resistenza a 1,1581. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,1485.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
