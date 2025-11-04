Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un timido -0,1%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1495 con area di resistenza individuata a quota 1,1574. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1468.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)