Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un timido -0,1%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1495 con area di resistenza individuata a quota 1,1574. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1468.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
