Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:41
25.486 -1,87%
Dow Jones 19:41
47.017 -0,67%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Cambi: euro a 0,8802 sterline alle 15:41
Euro a 0,8802 sulla sterlina inglese alle 15:41.
