Milano 10:38
43.078 -0,43%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:38
9.702 -0,13%
Francoforte 10:38
23.764 -0,77%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Frazionale ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,30%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1448, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1562. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,141.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
