Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Frazionale ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,30%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1448, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1562. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,141.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)