Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 20:13
25.717 +1,11%
Dow Jones 20:13
47.370 +0,61%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Cambi: euro a 0,8804 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8804 sterline alle 19:30
Euro a 0,8804 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
```