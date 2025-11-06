Milano 5-nov
Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,1472. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,1529 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,1451.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
