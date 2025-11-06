Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 6/11/2025, ore 15:40

(Teleborsa) -
Partenza moderatamente positiva per il cross-rate Euro contro Dollaro, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell'Euro contro la divisa nipponica, che non mostra variazioni di rilievo.
Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1492, in recupero dello 0,32%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'Euro/Yen viaggia a 177,02 senza sensibili variazioni.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)