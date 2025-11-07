Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:43
24.703 -1,70%
Dow Jones 18:43
46.600 -0,67%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Male Western Digital sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Western Digital sul mercato azionario di New York
Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in perdita del 5,27% sui valori precedenti.
Condividi
```