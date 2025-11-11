Milano 11:17
44.226 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:17
9.872 +0,87%
Francoforte 11:17
23.984 +0,10%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un modesto +0,02%.

Le implicazioni tecniche attuali dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1,1547. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 1,1568. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1,1538.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```