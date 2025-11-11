Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un modesto +0,02%.
Le implicazioni tecniche attuali dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1,1547. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 1,1568. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1,1538.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)