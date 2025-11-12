Milano 9:54
44.895 +1,03%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:54
9.906 +0,07%
24.357 +1,11%

Cambi: euro a 0,8812 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8812 sterline alle 08:30
Euro a 0,8812 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```