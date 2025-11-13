Milano 9:29
44.982 +0,42%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:29
9.885 -0,27%
24.397 +0,06%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro / Dollaro USA, che in chiusura evidenzia un timido +0,06%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,1604. Supporto a 1,1567. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,1641.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
