Milano 16:56
44.851 +0,13%
Nasdaq 16:56
25.127 -1,53%
Dow Jones 16:56
47.918 -0,70%
Londra 16:56
9.818 -0,95%
Francoforte 16:56
24.080 -1,24%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 13/11/2025, ore 15:40

Finanza
(Teleborsa) -

Partenza moderatamente positiva per il cross-rate Euro contro Dollaro, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell'Euro contro la divisa nipponica, che non mostra variazioni di rilievo.

Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1593, in recupero dello 0,29%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'Euro/Yen viaggia a 179,58 senza sensibili variazioni.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
