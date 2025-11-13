Milano 16:58
44.855 +0,14%
Nasdaq 16:58
25.138 -1,49%
Dow Jones 16:58
47.940 -0,65%
Londra 16:58
9.817 -0,96%
Francoforte 16:57
24.073 -1,27%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,42 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 30,42 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,42 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```