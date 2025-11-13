New York: vendite diffuse su Western Digital

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che esibisce una perdita secca del 4,65% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Western Digital
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 163,8 USD. Primo supporto visto a 154. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 149,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)