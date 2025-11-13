Milano 17:00
Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Western Digital
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che esibisce una perdita secca del 4,65% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 163,8 USD. Primo supporto visto a 154. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 149,5.

