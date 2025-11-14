Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Allunga timidamente il passo il cross Euro / Dollaro USA, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,38%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1663. Rischio di discesa fino a 1,1582 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1744.
