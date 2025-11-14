Milano 10:05
44.407 -0,78%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:05
9.707 -1,02%
Francoforte 10:05
23.886 -0,65%

Oro: 4.162,69 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.162,69 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.162,69 dollari l'oncia (-0,21%) alle 08:30.
Condividi
```