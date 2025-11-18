Milano 13:16
42.962 -1,84%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:16
9.540 -1,40%
Francoforte 13:16
23.234 -1,51%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Seduta debole per il cross Euro / Dollaro USA, con chiusura in calo a 1,1592.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della divisa Statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,1577. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,1621 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,1563.


