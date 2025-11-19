Milano 9:59
42.459 -0,89%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 9:59
9.532 -0,22%
23.140 -0,17%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1568 con tetto rappresentato dall'area 1,1609. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1555.


