Milano
10:03
42.509
-0,77%
Nasdaq
18-nov
24.503
0,00%
Dow Jones
18-nov
46.092
-1,07%
Londra
10:03
9.530
-0,23%
Francoforte
10:02
23.130
-0,22%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 10.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 180,148 yen alle 08:30
Cambi: euro a 180,148 yen alle 08:30
In breve
,
Finanza
19 novembre 2025 - 08.30
Euro a 180,148 sullo yen alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 180,28 yen alle 19:30
Cambi: euro a 180,15 yen alle 15:41
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/11/2025
Cambi: euro a 1,148 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Jpy
+0,03%
Altre notizie
Cambi: euro a 176,84 yen alle 15:41
Cambi: euro a 179,54 yen alle 15:41
Cambi: euro a 176,4 yen alle 19:30
Cambi: euro a 176,38 yen alle 08:30
Cambi: euro a 176,93 yen alle 11:30
Cambi: euro a 176,77 yen alle 08:30
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto