Milano 10:03
42.509 -0,77%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:03
9.530 -0,23%
Francoforte 10:02
23.130 -0,22%

Cambi: euro a 180,148 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 180,148 yen alle 08:30
Euro a 180,148 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```