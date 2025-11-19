Madrid: performance negativa per Endesa

(Teleborsa) - Retrocede la società energetica spagnola
, con un ribasso del 2,72%.
Il movimento di Endesa
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'utility spagnola
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Endesa
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 31,44 Euro. Primo supporto a 30,84. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 30,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)