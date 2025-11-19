Milano 15:20
Madrid: performance negativa per Endesa

(Teleborsa) - Retrocede la società energetica spagnola, con un ribasso del 2,72%.

Il movimento di Endesa, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'utility spagnola. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Endesa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 31,44 Euro. Primo supporto a 30,84. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 30,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
